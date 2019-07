Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano 19/07/2019 Nell’Interesse dell’intera zona di Benedetto Marcello Oggetto: PETIZIONE POPOLARE PER RIVEDERE I LAVORI DI RIQUALIFICA DI VIA BENEDETTO MARCELLO -Raccolta firme- Le attività proposte da parte del comune sono inadeguate e non rispettano le reali necessità dei cittadini, promuoviamo quindi il blocco dei lavori previsti in quanto non adeguati al valore storico della zona. Gentile Redazione, a nome di alcuni comuni cittadini, residenti nella zona di Milano del Municipio 3, più precisamente riconducibili alla via Benedetto Marcello, si sta discutendo lungamente sull’attuale situazione di degrado di questa zona. La cosa non è nuova a istituzioni e cittadini ed è stata a lungo dibattuta in diverse sedi istituzionali. La novità più recente è che, in data 10 luglio, il comune ha ufficialmente presentato i lavori di “Riqualificazione” della Via che sono stati giudicati assolutamente inadeguati a rispettare la volontà emersa precedentemente di rispettare i vincoli posti dalla sovraintendenza ( Vincolo Ambientale secondo la L.1497/39 e apposto con Decreto Ministeriale del 22/06/65 che recita: “…costituite ognuna da bellissimi viali, lungo i quali negli ultimi anni si sono affiancati edifici di grande valore architettonico, veri capolavori di architettura Liberty ed Eclettica, ed estesi tappeti erbosi con giardini…”) e dalle richieste della cittadinanza. Per questo motivo e come semplici cittadini non soddisfatti dalla proposta avanzata dal comune, promuoviamo una raccolta firme al fine di chiedere che i lavori proposti per la via di Benedetto Marcello rispettino i vincoli proposti dalla Sovraintendenza. E’ stata aperta una pagina Facebook dove chi è interessato si possa ritrovare e raccogliere maggiori informazioni in merito: SALVIAMO BENEDETTO MARCELLO https://www.facebook.com/Salviamo-Benedetto-Marcello-469543580282618 La pagina raccoglie già 600 iscritti E’ possibile procedere alla firma della petizione presso: • Wine O'CLOCK Via Benedetto Marcello, 93 Orari di apertura: 10:00 - 13:00, 14:30 - 19:30 • Chiosco Nuhar Cafe' Via Benedetto Marcello, 3 In alternativa i fogli firmati dai cittadini possono esserci inviati mediante email: Zoe Papadia –zoe.papadia@gmail.com Mara Pogliani –poglianimara@gmail.com La nostra preoccupazione quindi è che, con la scusa dei lavori di riqualifica e l’aggiunta del parcheggio a pagamento, ci si ritrovi con “contentino” dato agli abitanti del quartiere che rischia di diventare definitivo nei prossimi anni, quando si aspira ad una zona verde, culturalmente ricca e piacevole da vivere. Richiediamo risposte chiare in merito alle domande poste dalla cittadinanza: • Saranno utilizzati i fondi incassati dal comune nel 2011 dalla società Silos ammontanti per la cifra di 890.000 €? • Perché non è stato previsto il rifacimento del suolo di Benedetto Marcello come originario ma ci si limita ad una semplice riasfaltatura? • Perché non viene ripristinato il manto erboso e gli alberi come indicato dalla Sovraintendenza? Negli allegati la petizione promossa. Cordiali saluti Milano 19/07/2019 Zoe Papadia – 3289266049 - zoe.papadia@gmail.com Mara Pogliani – 3398432273 - poglianimara@gmail.com