Phifest 2017

Torna a Milano PHIFEST, il festival di fotografia di Milano che coinvolge talentuosi artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo. Main focus dell'evento é il viaggio, inteso come ricerca artistica interiore e come esperienza vissuta da ogni fruitore attraverso le fotografie esposte. Phifest è un festival internazionale a cura di Phinest, Le Cannibale, Cliniq e si esplicita come contenitore di esperienze singole o collettive che da interiori si fanno esteriori, personificandosi in volti, in terre selvagge, in ricordi, in città e ambienti desolati. Un raccoglitore di storie dal mondo, in un percorso di opere che acquistano significato interagendo le une con le altre, in un dialogo senza confini. Phifest è un'occasione di multiculturalità, interscambio, condivisione e incontro dedicato a tutti gli appassionati di fotografia contemporanea. - Per registrarsi https://2017.phifest.com/ ORARI Venerdì 19:30 - 23:00 Sabato e Domenica 10:00 - 23:00 SPONSORED by neubau eyewear SUPPORTED by Comune di Milano | Palazzo Marino, BASE Milano, Web Agency InGrandiMenti, Aperol Spritz, Touch Revolution, Queenlight