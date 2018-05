Phifest 2018 - Colors (human reflection)

PHIFEST, il Festival internazionale della Fotografia, giunto quest’anno alla sua terza edizione, rinnova l’appuntamento con tutti gli appassionati di fotografia durante la Milano Photo Week. Dall’8 al 10 Giugno infatti, PHIFEST sarà attivo con le esposizioni, i workshop e i talk presso la Fabbrica del Vapore.

Come ogni edizione, PHIFEST propone un tema attorno al quale convergono le opere e artisti coinvolti. Il tema di questa terza edizione sarà il COLORE, intesto come “…un mezzo per influenzare direttamente un’anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che, toccano questo o quel tasto fa vibrare l’anima” (Vasilij Kandinskij, “Lo Spirituale nell’Arte”, 1909).



Previsti a calendario quest’anno saranno gli interventi di Roberto Bernè, titolare dello studio Bernè e specializzato in stampe fotografiche fineart (http://www.studioberne.com), e il fotografo Luca Bortolato (http://www.lucabortolato.com).



PHIFEST è un festival realizzato in collaborazione con Phifest, Le Cannibale e Cliniq con il patrocinio del Comune di Milano.