"Phifest": dal 2 al 4 giugno a Base il festival milanese di fotografia

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno Base ospiterà Phifest - Contemporary Photography, il festival di fotografia milanese che ha per tema il viaggio.

Volti, terre lontane, ambienti urbani o desolati sono rappresentati attraverso una collezione di scatti che, come promettono gli organizzatori, "permette di viaggiare senza muoversi". L'obiettivo di Phifest è stimolare la riflessione politica e sociale. Per registrazioni: 2017.phifest.com

Di seguito il programma dell'evento:

Venerdì 2 giugno

19:30 Apertura

19:30 Mjriam Bon: Spalle al muro, il viaggio

19:30 – 23 Mostra collettiva di 23 artisti internazionali contemporanei

20:30 – 22 Travelling without moving: 5 artisti si raccontano (Alessandro Zanoni, Luca Bortolato, Luca Galavotti, Camilla Piana, Guendalina Fiore). Una conversazione collettiva di fotografi italiani presenti al Phifest con alcuni dei loro migliori scatti di viaggio.

Sabato 3 giugno

10 – 23 Mostra collettiva di 23 artisti internazionali contemporanei.

16:30 – 18 Incontro con l’autore Claudio Pelizzeni. Quarantaquattro paesi, mille giorni e un libro: gli scatti di un viaggiatore che non smette di sognare

18 – 19 Richard Gaston presenta Wild Guide Scotland

19– 20 Alessandro Zanoni presenta Postcards From Anthropocene

20 – 21 Luca Bortolato: Soffro di disturbi emozionali. Un incontro che rifletterà sul dialogo identitario fra noi stessi e le immagini che produciamo.

Domenica 4 giugno

10 – 23 Mostra collettiva di 23 artisti internazionali contemporanei

10 – 13 Lettura Portfolio con Luca Bortolato. L’artista condividerà le sue competenze fotografiche, esaminando individualmente il portfolio di ciascun presente per individuarne e valorizzarne i punti di vista. La partecipazione è gratuita, massimo partecipanti 15. È consigliabile portare materiale stampato

15 – 16:30 . Workshop: Quel certo (non)sense of place. Con Alex Mai e Filippo Fontana

17 – 18 Talk con l’artista Camilla Piana

18 – 19 Workshop a cura di Roberto Berné: Il viaggio in fotografia.