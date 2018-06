"Photo Ark": fino al 16 settembre a CityLife gli scatti di 7400 specie animali, gratis

Photo Ark, la mostra con i ritratti di 7.400 specie animali a cura del fotografo Joel Sartore, sarò visitabile gratuitamente a CityLife Shopping District fino al 16 settembre.

L'esposizione, già presentata all’Auditorium Parco della Musica di Roma, raccoglie le immagini create da Sartore in dodici anni di lavoro, per rappresentare il più ampio numero possibile di specie animali ospitate in zoo, riserve, centri di conservazione.

Il progetto National Geographic Photo Ark di Joel Sartore, che nei prossimi anni intende fotografare tutte le 12mila specie animali in cattività del mondo, ha l'obiettivo di mostrare "l'irresistibile bellezza della vita sulla Terra", affinché "ci impegniamo in prima persona nella salvaguardia di questi animali a rischio estinzione. Il loro destino è nelle nostre mani", come scrivono gli organizzatori.