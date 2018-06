Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

#Photography#Cities 8 giugno - 8 luglio 2018 A cura Monteoliveto Gallery e Spazio Tadini Inaugurazione 8 giugno ore 18.30 Via Niccolò Jommelli, 24 Milano Un grande evento dedicato alla passione per la foto unito all'interesse verso le città contemporanee, le metropoli nelle loro evoluzioni architettoniche, urbanistiche e sociali, che vede fotografi provenienti da varie parti del mondo. (English version) In mostra dall'8 giugno all'8 luglio con #Photography#Cities Sam BARROW (Nuova Zelanda), Petra BERNSTEIN (Germania), Talia DUCLOS (Perù), Raimund FEITER (Germania), Mark FORD (Germania), Ans JACOBS (Paesi Bassi), Olga LOSCHININA (Russia), Sarah LYNCH (Australia), Hedy MAIMANN (Austria), James NIVEN (Nuova Zelanda), Kristine NOELLE (USA), Michael PANTUSO (USA), Annette SCHREIBER (Germania), Serenella SOSSI (Italia/Francia). I fotografi selezionati dalla Galleria Monteoliveto rappresentano le loro città contribuendo a tracciare un profilo delle metropoli del mondo che supera le barriere culturali e linguistiche per rappresentare un nuovo modello di vita e di socialità. La mostra si svolge a Milano, durante la Photo Week e il Photofestival (guarda calendario), seguendo l'idea avviata con successo da Francesco Tadini ovvero la costituzione del gruppo PhotoMilano Passione (e non solo) per la fotografia che ha sede presso la Casa Museo Spazio Tadini. Lo scopo del gruppo costituito da un anno da Tadini ha raccolto già più di 2500 iscritti e si concentra sulla città di Milano, ampliando questo tema alle città contemporanee nel mondo. Milano sta vivendo un momento particolarmente ricco dal punto di vista artistico, culturale e turistico. La Casa Museo Spazio Tadini, parte del circuito d'arte contemporanea di Milano, contribuisce ad arricchire l'offerta ospitando grandi mostre oltre ad una permanente dedicata a Emilio Tadini pittore e scrittore tra i più interessanti del 900 italiano. La casa museo è inserita nel circuito Storie Milanesi. L'edificio che ospita la mostra è stato sede e studio di uno dei più significativi pittori e scrittori del '900 milanese: Emilio Tadini, spazio aperto oggi agli artisti e alla cultura con particolare attenzione ai giovani e all'avanguardia. Casa Museo Spazio Tadini Apertura al pubblico 8 giugno alle ore 18.30 Orari: da mercoledì a domenica: da mercoledì a sabato dalle 15.30 alle 19.30, domenica 15.18.30. Per informazioni: ms@spaziotadini.it, gmonteoliveto@gmail.com -