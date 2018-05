PHOTOGRAPHY LAB I PERSONAL WORKS

laboratorio e mostra a cura di Anna Gregnanin



Artepassante è un progetto nato nel 2013 grazie al Patrocinio del Comune di Milano, alla Capofila Le Belle Arti e alla collaborazione con RFI_Rete Ferroviaria Italiana. Con l’obiettivo di portare l’arte in ogni luogo di Milano, Artepassante sta contribuendo alla riqualificazione di spazi espositivi in disuso, individuati nelle sta- zioni del Passante Ferroviario di Milano, coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso.

All’interno del progetto Artepassante, Anna Gregnanin, fotografa, propone un viaggio attraverso i progetti personali sviluppati dagli studenti durante il laboratorio di fotografia del Liceo scientifico Volta di Milano.

I progetti in mostra nascono da interessi e inclinazioni personali verso lo specifico fotografico e la narrazione per immagini. I lavori, idealmente dei work in progress, seguono approcci formali e contenutistici molto diffe- renti tra loro, come diversi sono i temi affrontati per indagare il reale e l’immaginario che regna in ognuno di noi: lo spazio urbano e naturale, il corpo, la memoria, la rappresentazione e l’identità.

Ogni singolo lavoro viene presentato accompagnato da un testo per raccontare qualcosa di più e integrare ciò che le immagini spesso possono solo suggerire.

Inaugurazione mercoledì 30 maggio 2018 ore 18.00

dal 30 maggio al 30 giugno 2018 I ingresso libero

tutti i giorni presso Artepassante I vetrine under I ingresso da Corso Buenos Aires/angolo Regina Giovanna