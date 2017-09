Photomilano, la mostra fotografica collettiva allo Spazio Tadini

Milano sopra e sotto, nascosta o da inseguire, ruvida e vellutata, vissuta attraverso gli occhi dei fotografi di PhotoMilano.

PhotoMilano è un progetto inedito. E' il club fotografico che ha Milano nel cuore, la città più mutevole al mondo. Ma è anche luogo speciale dove si racconta, si fa e si raccoglie la cultura della grande fotografia metropolitana.

Con quella speciale attitudine milanese per il fare, sotto la regia di Francesco Tadini che ne cura personalmente mostre ed eventi, PhotoMilano raccoglie in sé centinaia di fotoamatori e fotografi professionisti, creando un laboratorio artistico unico nel suo genere, officina delle immagini e delle idee della nostra città.



In parallelo alla mostra collettiva - allestita nel salone di Spazio Tadini - al piano inferiore la Mostra sulla Milano del Gruppo 66 e la fotografia di documento a Milano. Gli autori: Ernesto Fantozzi, Virgilio Carnisio, Valentino Bassanini.



Opening: martedì 19 settembre dalle ore 18:30 alle 21:30.

Si ringrazia Loretoprint per la realizzazione del catalogo della mostra.

PhotoMilano mostra collettiva N°1 è aperta dal 19 settembre al 15 ottobre 2017. Apertura: mercoledì, giovedì-venerdì e sabato 15,30-20.30, domenica 15-18,30 Biglietto d'ingresso euro 5.



La Casa Museo Spazio Tadini, sede di PhotoMilano - club fotografico milanese - è in via Niccolò Jommelli 24.

