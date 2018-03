Inaugura il 28 marzo 2018 presso Osart Gallery, Milano, la collettiva PHOTOSEQUENCES che presenta dieci opere storiche fotografiche realizzate tra il 1969 e il 1979 dagli artisti Vito Acconci, Vincenzo Agnetti, Peter Hutchinson, Duane Michals, Dennis Oppenheim, Gina Pane, Mario Schifano, Aldo Tagliaferro.



La mostra si propone di analizzare il mezzo fotografico in funzione del concetto di sequenza.

La sequenza, infatti, oltre ad “animare” l'immagine conferisce all'opera un ritmo narrativo trasformandola, così, in un vero e proprio racconto.

Ebbene gli artisti qui rappresentati, nonostante appartengano a movimenti artistici diversi tra loro, hanno in comune il fatto di aver utilizzato il concetto di foto sequenza per raccontare se stessi, i propri cari, le proprie idee, senza escludere lo spettatore assegnandogli una funzione attiva e non più solo contemplativa.