Piano City 2017, concerti notturni, biciclettate musicali e concerti per bambini: tutte le iniziative in programma dal 19 al 21 maggio, gratis

Dal 19 al 21 maggio a Milano torna Piano City, la rassegna musicale che in questa sesta edizione propone 450 concerti, progetti e percorsi inediti, anche in 250 luoghi fuori città. Tutti gli eventi saranno gratuiti, con alcune attività su prenotazione.

Il ricco programma della manifestazione, a cura di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, comprende lezioni di piano, nuove esecuzioni e spettacoli itineranti. Teatri delle performance saranno cortili, case e giardini.

Ad aprire Piano City 2017, il 19 maggio alla GAM, il concerto gratuito di Chilly Gonzales, pianista e produttore canadese in grado di spaziare dal rap all'elettronica, passando per la musica classica. In scaletta i brani dell'album Piano Solo II.

Tra le novità di quest'anno le Piano Lesson, lezioni in compagnia di grandi maestri del pianoforte. Il primo appuntamento sarà il 20 maggio al Teatro dell'Arte (ore 11) con Chilly Gonzales; chiuderà invece gli incontri la classe di Michele Campanella, domenica 21 (ore 16).

Diverse anche le attività rivolte ai più piccoli, come le performance con Toy Pianos, guidate da Michel Nyman: sabato 20 e domenica 21 (ore 12, 16, 18), alla GAM.

Nemmeno quest'anno poi, mancheranno gli eventi notturni: venerdì 19 al Base e sabato 20 alla Santeria Social Club si terranno due serate dedicate a pianoforte e elettronica, seguite da concerti fino all'alba per un totale di 50 ore di musica; sempre nelle stesse date alle 5:30 del mattino al Parco Sempione sarà possibile ammirare il sorgere del sole mentre si ascolta l'esibizione di Michael Nyman al Teatro Burri; alla Cripta di San Sepolcreo inoltre sabato all'una di notte uno spettacolo sarà dedicato a Schumann.

Ad aspettare il pubblico anche: concerti nel giardino della GAM, aperto al pubblico eccezionalmente, sabato e domenica; performance in case e cortili privati; esecuzioni da pianoforte installato su un veicolo Piaggio Porter (dal Mercato di Lorenteggio a piazza Sant’Alessandro, dal Giardino delle Culture a piazza Santa Maria delle Grazie); biciclettata collettive allietate dalle note di Piano Tandem (sabato 20 alle 10:30 da via via J. Jaurès e domenica 21 alle 10:30 da Mare Culturale Urbano); musica su due ruote con Piano Bici (sabato e domenica ai Giardini di Palestro).

Per il programma completo e per iscrizioni: www.pianocitymilano.it.