Coronavirus, Piano City rinviata: evento online nel weekend del 24 maggio

Piano City Milano non si terrà: la manifestazione che, ormai da anni, trasforma la città in un palcoscenico di musica diffusa, portando il pianoforte in luoghi soliti e insoliti, è stata rinviata a data da destinarsi. La nona edizione del festival si sarebbe dovuta svolgere nel weekend del 22-23-24 maggio 2020, ma il rinvio è stato inevitabile per l'emergenza sanitaria da Covid-19 e il conseguente lockdown che, tra l'altro, ha vietato ogni spettacolo dal vivo, all'aperto e al chiuso.

L'organizzazione sta lavorando insieme al Comune di Milano e ai vari partner per riprogrammare l'evento non appena possibile. L'incertezza sulle nuove date è dovuta anche al fatto che, fino ad ora, il Governo nazionale e la Regione non hanno preventivato una possibile riapertura per quanto riguarda eventi e spettacoli aperti al pubblico, né è facile fare previsioni in tal senso.

Ma non è tutto. Sempre l'organizzazione ha comunque annunciato una "sorpresa": un evento simbolico di anticipazione del festival che si terrà online nei giorni del 22, 23 e 24 maggio, ovvero le giornate in cui avrebbeo dovuto esserci la rassegna musicale. Per il momento, però, non se ne sa ancora nulla.

Con 2.800 concerti in otto anni, Piano City ha portato il pianoforte e la musica ovunque in città, dai teatri ai parchi, dalle scuole alle cascine, dai cortili ai musei, di giorno e di notte, riscontrando un grandissimo successo di pubblico. Per la nona edizione sono in programma oltre 400 esibizioni in tre giorni.