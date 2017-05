Piano in 35mm - Un percorso tra cinema e musica - Amanti delle colonne sonore uniamoci

PIANO IN 35 MM UN PERCORSO TRA CINEMA E MUSICA percorso a cura di Art&Musica e CineWanted Via Tertulliano, 68 per prenotazioni: promozione@cinewanted.it ORE15 Art&Musica: Cristian Francioni e Luca Maringola eseguiranno un medley di colonne sonore cinematografiche, musical, jazz moderno e composizioni originali (John Williams - film di Walt Disney - George Gershwin - Cole Porter - Pat Metheny & lyle Mays- Dave Grusin) riproposte in versione piano solo. Seguiranno improvvisazioni di altri docenti della scuola Il piano su cui verranno eseguiti i concerti è lo storico Yamaha C3 del Logic studio dei fratelli La Bionda su cui ha suonato Ray Charles, i Depeche Mode l'hanno utilizzato per l'album Exciter e tantissimi altri. ORE 16.15: CineWanted: proiezione del film GAETANO LIGUORI: UNA STORIA DI JAZZ. (2015, 120 minuti) di Valerio Finessi. La proiezione sarà preceduta da un incontro con il protagonista Gaetano Liguori. Non mancate! > INGRESSO GRATUITO