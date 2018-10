Pianomirroring - La tua personalità in musica

"Immagina di essere davanti a un pianista che ti guarda negli occhi e suona ciò che sei,

portando alla luce la musica dei tuoi pensieri, dei tuoi sentimenti.

Una musica che nasce al momento e si costruisce davanti a te,

insieme a te.

Uno specchio sonoro.

Il tuo specchio."



COS’È IL MIRRORING?

Così come davanti a uno specchio vedi il tuo corpo, durante un mirroring hai la possibilità di vedere i tuoi pensieri le tue emozioni riflessi nella musica. Uno specchio magico, un ritratto interiore, portatore di profonde intuizioni su se stessi. Un modo per incontrarsi in un modo unico e irripetibile.



LA PERFORMANCE PUBBLICA

Si tratta di un concerto vero e proprio nel quale puoi vivere da vicino e in diretta un mirroring, creato al momento sui volontari che desiderano provare l’esperienza. La somma dei mirroring individuali e collettivi crea eventi unici e irripetibili, le cui musiche diventano catalizzatori dei sentimenti dei presenti.

ALESSANDRO SIRONI

Ideatore di PianoMirroring e della Psicoanalogia Sonora, compositore e pianista. In Francia e in Italia completa gli studi accademici classici e jazzistici col massimo dei voti. Fin da giovanissimo gira l’Europa per concerti e fa esperienze di alto livello come compositore di colonne sonore (Rai cinema), teatro, mostre d’arte, installazioni in tutto il mondo. Nel 2018 compone le musiche per il film Agadah.

Spaziando dal pensiero filosofico occidentale all’arte sapienziale, dall’antropologia alla psicologia, Sironi crea PianoMirroring, di cui realizza performances e conduce seminari di Psicoanalogia Sonora in Italia e all’estero (nel 2016 è chiamato ospite alle Nazioni Unite di New York).