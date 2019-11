Piazza Castello: otto atleti in piazza per dire basta alla violenza sulle donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano - Piazza Castello: otto i talenti dello sport italiano che hanno deciso di dare voce e volto alla camapagna VINCERE INSIEME SI PUO' contro la violenza femminile, per unirsi al coro del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una piaga sociale dura da sanare, una giornata che andrebbe cancellata dal calendario, una volta per tutte. "Un vero uomo protegge la donna con la sola forza del cuore, quella delle mani è per i soli falliti " è il pensiero di Andrea Ongari vice campione mondiale di Motonautica, già volto lo scorso anno della medesima campagna, curata dall'associazione sportiva CLUB SPORTIVO AMBROSIANO e patrocinata da numerose Federazioni del palazzo dello sport di Milanese di via Piranesi. Chi sono i volti di questa campagna: Andrea Ongari, vice campione mondiale di motonautica, Alberto Ghisi bronzo agli europei under 21, promettente talento dello Sci nautico, Valeria Pagani ed Elonora Villa future promesse dello sci nordico, Giulia Trianti, Matteo Chiapparini e Aida Delihasanovic giovani eccellenze del Basket, per finire la stella del ghiaccio, campionessa italiana in singolo per ben cinque volte, Valentina Marchei. Otto giovani atleti di diverse discipline che, senza esitare, hanno rimandato i loro impegni sportivi e personali per trovarsi insieme a Milano in Piazza Castello e "scendere in piazza" contro la violenza sulle donne.