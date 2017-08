Pic-nic bianco a Bussero domenica 10 settembre 2017

Pic nic in bianco a Bussero, in provincia di Milano: l'appuntamento è per domenica 10 settembre a partire dalle 19.30, non oltre le 23.30. Il luogo è il campo sportivo comunale di viale Europa. Non è la prima volta: un evento del tutto simile è stato organizzato anche nel 2015.

(nella foto d'archivio, una cena in bianco a Milano)

Si può comunque arrivare anche dopo l'orario fissato perché il luogo è uno spazio aperto senza cancelli d'ingresso. "Si può passare anche per curiosità, l'importante è rispettare il tema", scrivono le organizzatrici. Obiettivo, trascorrere una serata in compagnia condividendo lo spirito dell'evento nel rispetto degli altri e degli spazi che ospiteranno i partecipanti.

Benvenuti, naturalmente, i quattrozampe e i bambini. L'evento non è a scopo di lucro e, soprattutto, è autogestito. Ogni gruppo deve essere quindi indipendente ed autonomo.

L'unica regola è il colore bianco. Lo spazio non ha corrente elettrica o illuminazione, per cui non vanno dimenticate candele, lanterne, lumini, luci da campeggio o qualsiasi altra fonte di luce autonoma. Le organizzatrici suggeriscono poi di non dimenticare cavatappi, accendino, coltelli per affettare, pane, sale, pepe, olio, macchina fotografica, "stelle di capodanno" e - soprattutto - il sacco della pattumiera per non "lasciare tracce del passaggio" a fine serata.

Sconsigliato portare quindi stelle filanti, fuochi d'artificio e coriandoli, questi ultimi molto difficili da rimuovere. L'hashtag è #picnicbiancobussero2.