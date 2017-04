Pic Nic di Pasquetta al Monastero di Torba

Lunedì 17 aprile al Monastero di Torba di Castelseprio (VA), a un'ora di strada dal centro di Milano, si terrà un pic nic di Pasquetta.

In programma per tutta la giornata sport e giochi, visite guidate, cibi tipici e attività per i più piccoli. Le iniziative si svolgeranno nel grande prato sottostante la torre secolare del Monastero.

Possibilità di portare il proprio pranzo al sacco, oppure di acquistarlo al ristorante interno La Cucina del Sole (cestino da pic nic: panino, frutto, acqua; cestino comfort: primo piatto caldo, frutto, acqua, caffè).

Per l'edizione di quest'anno alle 15 è prevista un'escursione in bicicletta lungo la ciclabile che costeggia il fiume Olona, con partenza dal Monastero e arrivo al borgo di Castiglione Olona, la celebre "isola di Toscana in Lombardia" (fondo sterrato, circa 4 km, difficoltà: facile). Possibilità di noleggio bici su prenotazione (0331 820301, 328 8377206, faitorba@fondoambiente.it).