Pic-nic sul naviglio - Flower power

La sponda del Naviglio di Gaggiano si trasformerà in un area relax, dove sarà possibile fermarsi per un break degustando i prodotti locali presentati in un cestino da pic-nic e in cassettine di legno rievocando il sapore della campagna e della natura. Un esplosione di fiopri, colori e profumi sul Naviglio Programma: h 10 Colazione campestre h 12 Pic nic sul Naviglio con cestino di prodotti locali h 15 Happy Orto. Laboratorio alla scoperta dell'orto dedicato ai più piccoli h 17 Aperitivo Flower Power