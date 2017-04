dal 2 al 7 maggio 2017 Teatro della Cooperativa - via privata Hermada 8, Milano PICCOLA SOCIETA' DISOCCUPATA Cosa avviene in una società centrata sul lavoro quando il lavoro viene a mancare? Lo spettacolo di Beppe Rosso sul mondo del lavoro contemporaneo arriva al Teatro della Cooperativa Dopo una lunga tournèe che ha toccato diverse piazze italiane, PICCOLA SOCIETA' DISOCCUPATA, spettacolo della compagnia ACTI Teatri Indipendenti con la regia di Beppe Rosso, giunge al Teatro della Cooperativa di Milano dal 2 al 7 MAGGIO. "Piccola Società Disoccupata" è il secondo spettacolo di Beppe Rosso sul mondo del lavoro contemporaneo, dal testo di Remi De Vos e che vede in scena lo stesso Rosso insieme a Ture Magro e Barbara Mazzi. Questa volta è il conflitto generazionale ad essere al centro dell'allestimento, quel disagio che intercorre tra giovani e anziani nel affrontare l'attuale trasformazione dell'uomo in rapporto al lavoro. Tre attori di diversa generazione formano una "piccola società disoccupata" interpretando vari ruoli in un gioco cinico ed esilarante; sono personaggi che si dibattono in una lotta senza esclusione di colpi per conservare o trovare lavoro, una lotta del tutti contro tutti, in cui non mancano slanci d'amore, ingenuità e momenti di grande illusione. E' un mondo dove è evidente la fragilità individuale che di volta in volta si trasforma in astuzia o in follia solitaria. Astuzia e follia che sono anche strategie di sopravvivenza in una commedia contemporanea dove ogni scena apparentemente reale attraverso lo humour e il paradosso viene portata ad estreme conseguenze tragicomiche. Il testo di Remi De Vos propone un calembour di situazioni che toccano quasi tutti i ruoli che attualmente offre il mercato del lavoro: il precario, il disoccupato, il freelance, l'occupato a tempo indeterminato o l'occupato in via di licenziamento. Più situazioni legate da un filo rosso che nell'insieme ricostruiscono la "commedia" del mondo del lavoro in questa società postindustriale. Rémi De Vos, autore francese, tra i maggiori degli ultimi decenni, acclamato da pubblico e critica in patria, ma ancor pressoché sconosciuto in Italia, ci fa entrare nel dramma con un linguaggio imprevedibile ed incalzante che scarta qualsiasi deriva retorica e rivela l'assurdo "indecifrabile" che stiamo attraversando. Una Piccola Società Disoccupata che riflette sul passato e sul futuro, su cosa avviene in una società centrata sul lavoro quando il lavoro viene a mancare. Dove porterà questa nuova rivoluzione, condurrà alla società della disoccupazione o a quella del tempo libero? Evidenti le diverse considerazioni e risposte che le generazioni ancora attive ne danno ed evidente è il conflitto strisciante che le contrappone. Immersi dentro un mondo in cui tutto è mercato, un vortice di mutazione sociale ed antropologica sempre più veloce dominato da formule matematiche, statistiche e ricerche di mercato. Il teatro, mestiere antico e lento, può tentare di fermare un attimo questo vortice e riportare al centro l'uomo, le sue paure, le contraddizioni, le fragilità e i paradossi che incontra sulla strada del lavoro, trasformando la complessità del momento in puro gioco teatrale. crediti spettacolo testi di Rémi De Vos_traduzione Luca Scarlini con Ture Magro, Barbara Mazzi, Beppe Rosso regia e drammaturgia Beppe Rosso scene e luci Lucio Diana_movimento Ornella Balestra tecnico di compagnia Eleonora Diana una produzione ACTI Teatri Indipendenti CONTATTI Teatro della Cooperativa - via privata Hermada 8, Milano Orari spettacolo: martedì, mercoledì, venerdì', sabato ore 20:30 - giovedì ore 19:30 - domenica ore 17 INFO: tel. 02 6420761 - info@teatrodellacooperativa.it Ufficio stampa ACTI Teatri Indipendenti Veronica Stilla - tel.3391957307 - info@teatriindipendenti.org