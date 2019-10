Festival "Piccolo Grande Cinema", un omaggio alla luna con tanti film per bambini

Dal 31 ottobre al 10 novembre torna Piccolo Grande Cinema, il Festival delle nuove generazioni ideato, curato e realizzato da Fondazione Cineteca Italiana con Long Take, giunto quest'anno alla sua dodicesima edizione. Undici giorni di anteprime nazionali e internazionali, eventi speciali, incontri con gli autori, momenti di festa e di partecipazione che avranno come tema principale la forza evocativa della Luna.

Il tema del Festival: la forza evocativa della Luna

Misteriosa, lontana, irraggiungibile, incomprensibile. Ma allo stesso tempo poetica eromantica presenza del cielo. La Luna ha da sempre affascinato e appassionato gli uomini, diventando soggetto privilegiato di studi e di ambiziosi spedizioni spaziali, ma anche di miti, leggende, romanzi, poesie, opere cinematografiche e televisive. È proprio sulla Luna che Astolfo andrà a cercare il senno perduto di Orlando, ne "L’Orlando Furioso". Ed è proprio alla Luna che Méliès dedicò una delle sue opere diventate tra le più celebri della storia del cinema, "Viaggio sulla Luna" (1902). Si potrebbero fare centinaia di esempi per sottolineare quanto influente ed evocativa sia stata e sia tutt'oggi la luna, in tutte le sue accezioni, come corpo celeste, come meta irraggiungibile, come punto di osservazione verso mondi lontani e sconosciuti, come stato d’animo.In occasione del 50° anniversario dal primo allunaggio, il momento in cui l’uomo ha concretizzato il suo ancestrale sogno di conquistare la luna, "Piccolo Grande Cinema "dedica l’edizione alla sua forza evocativa, a quella sottile ma costante attrazione che suscita questo corpo celeste così vicino da farci volare lontano con la fantasia. Sarà dedicato alla scoperta della Luna il film d’animazionedi apertura del Festival, in anteprima nazionale, "Louis & Luca-Missione Luna", di Rasmus A. Sivertsen: la Luna come viaggio di ri-scoperta a cinquant’annianni dal primo allunaggio per due simpatici amici, Louis la gazza e Luca il riccio.

Sono dedicate alla Luna in tutte le sue sfaccettature le opere dei giovani filmaker che hanno partecipato al concorso Cortometraggi Rivelazioni-Corti Lunatici. A volte la luna è un modo di essere, altre è semplicemente di sfondo a una vita in divenire, a un evento importante. Ma la sua presenza è costante, a volte enigmatica, a volte romantica. La scoperta della Luna è stato anche il tema scelto per il Summer Camp 2019, dove i ragazzi, nello scenario meraviglioso del parco naturale Adamello Brenta, nelle Dolomiti, hanno potuto esprimere i loro pensieri in immagini, seguiti da un gruppo di registi esperti. Dedicato al cosmo e alle stelle, Piccolo Grande Cinema propone anche l’evento speciale Terrazza di Stelle, a cura di Carlo Casillo e Mariano De Tassis e in collaborazione con Trento Film Festival.

Un'opera sonora e visionaria

Sabato 2 novembre alle ore 21, presso MIC-Museo Interattivo del Cinema, andrà in scena un’opera sonora e musicale visionaria, dedicata alle stelle e alla luna, da ascoltare in cuffia osservando il cielo di notte. Un’esperienza immersiva orchestrata da sei musicisti dal vivo e arricchita di suoni elettronici, musica, spazializzazioni sonore, note canzoni ispirate ai corpi celesti con arrangiamenti originali, musiche per film di fantascienza, citazioni sui temi delle stelle, degli astri, del cosmo in chiave poetica, filosofica, mistica, scientifica, stralci di brani da film e libri di fantascienza. Il pubblico potrà volgere il suo sguardo verso il cielo, in un viaggio nello spazio infinito del cosmo e dell’anima. Alla ricerca della Luna e di tutto ciò che ci potrà evocare.

I luoghi del festival

I luoghi in cui si svolgerà il festival saranno MIC – Museo Interattivo del Cinema e Auditorium G.Testori - Palazzo Lombardia a Milano e Area Metropolis 2.0 a Paderno Dugnano. Gli eventi previsti presso l'Auditorium G.Testori - Palazzo Lombardia sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione scriveno a promozioni@cinetecamilano.it. Per accedere agli eventi sarà necessario avere con sé un documento di identità valido (per i bambini è sufficiente il docum ento di identità dei genitori).

Per scoprire il progrmma completo visitare il sito dedicato.