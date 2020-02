Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Teatro Oscar di Milano, domenica 16 febbraio 2020, alle ore 16:00, andrà in scena “Piccolo Principe ” una produzione TeatroOscar DanzaTeatro, rivolto ai bambini a partire dagli 8 anni. Adattamento e regia Vera Di Marco con Giuseppe Brancato e Daniela Monico. Uno spazio anonimo, coperto da teli, insabbiato, rivela lentamente quello che sono i ricordi di una vita, un accumulo di memorie che emergono a ricostruire un vissuto personale. E’ da questi ricordi che volutamente rinascono il Re, l’Uomo d’affari, il Lampionaio, il Geografo e la Volpe, compagni di giochi, compagni di una vita. I personaggi che incontra il bambino di 6 anni comparso improvvisamente in un deserto accanto ad un aviatore deragliato con il suo aereo sottolineano il valore della varietà della natura umana e l’importanza dei legami che si stabiliscono nel corso della propria esistenza. Crescendo a volte si dimentica e il Piccolo Principe che sta in ogni Aviatore perso nel deserto talvolta si presenta con forza e ha bisogno di farsi riconoscere per far sì che il vero protagonista della storia torni a giocare, a sognare e… a volare! Biglietti: Ingresso Spettacoli Intero 10€ / Ridotto 6€ Teatro Oscar di Milano Via Lattanzio 58 - 20137 Milano Info: http://www.teatrooscardanzateatro.com/it/ info@teatrooscardanzateatro.it prenotazioni@teatrooscardanzateatro.it Tel. 02 5455511 - Come raggiungerci: MM linea 3 Stazione LODI t.i.b.b. - Tram 16 - Autobus 84, 90, 91, 92