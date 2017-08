Domenica 10 settembre: arriva il flash mob conviviale "Picnic in bianco"

Domenica 10 settembre al Campo Sportivo Comunale di Bussero (viale Europa) arriva la seconda edizione di Picnic bianco, la serata a ingresso gratuito e senza scopo di lucro aperta a tutti.

Per partecipare è sufficiente portare un lenzuolo o una tovaglia, candele o lanterne per illuminare (saranno l'unica fonte di luce) e vivande facilmente trasportabili. Regola imprescindibile è che tutto sia rigorosamente di colore bianco. Chi lo desidera potrà abbellire e rendere più confortevole la propria postazione con cuscini, fiori, cassette di legno da usare come seduta, tavoli e sedie da esterno.

Gli organizzatori invitano il pubblico a creare una disposizione elegante e, soprattutto, a non lasciare alcuna traccia una volta che l'evento sarà concluso. Obbligatorio quindi un sacco della spazzatura per ripulire completamente lo spazio utilizzato portando via i propri rifiuti.

Sono invitati a prendere parte all'iniziativa anche bambini e animali domestici, purché chi ne è responsabile si prenda cura di loro permettendogli di rapportarsi al meglio con i presenti e con il luogo del picnic.