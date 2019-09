Pigiama walk&run, di corsa all’alba per la prevenzione del tumore al seno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Torna l’appuntamento con la Pigiama Walk&Run, una special edition della Milano Loves You Run, la corsa all’alba promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Milano a sostegno della Campagna Nastro Rosa contro il tumore al seno in programma a ottobre. L’iniziativa benefica, arrivata quest’anno all’ottava edizione, si svolgerà venerdì 27 settembre alle ore 6:00 con partenza e arrivo da piazza Tre Torri, nel cuore del CityLife Shopping District. La novità di quest’anno è il dress code: a tutti i partecipanti è richiesto di indossare il pigiama. E i primi a farlo saranno Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, una delle coppie più belle della tv, due amici e testimonial di LILT Milano in tante corse solidali. La Pigiama Walk&Run prevede 40 minuti di movimento all’aria aperta e divertimento per una gara di solidarietà a favore della prevenzione al femminile. È adatta a tutte le andature, si può infatti scegliere se correre o camminare seguendo sei differenti percorsi: camminata normale, camminata veloce, corsa da 6.30’, 6.00’, 5.30’ e 5.00’. E all’arrivo, alle 6.40, sarà offerta a tutti una gustosa colazione. Per partecipare basta effettuare una donazione a partire da: - 15 euro fino al 22 settembre (early booking promotion); - 20 euro dal 23 settembre al giorno della corsa. Alla quota è possibile aggiungere un supplemento che sarà sempre devoluto alle attività di prevenzione del tumore al seno. Il giorno della manifestazione i corridori riceveranno la t-shirt ufficiale e il pacco gara. Iscrizione sul sito https://www.retedeldono.it/pigiama-walk&run2019