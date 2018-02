pimoff 28 febbraio debutto milanese di teatrodilina con gli uccelli migratori

28 febbraio 2018 ore 20.30 / PimOff

Gli Uccelli Migratori di Teatrodilina - debutto milanese



Scritto e diretto da Francesco Lagi

Con Anna Bellato, Francesco Colella, Leonardo Maddalena, Mariano Pirrello

Suono Giuseppe D’Amato

Scene Salvo Ingala

Luci Martin E. Palma

Organizzazione Regina Piperno

Con il sostegno di Compagnia Licia Lanera



Una casa in mezzo a una pineta.

E in quella casa il tempo è sospeso in un’attesa.

C'è una persona che sta per arrivare e delle persone che la stanno aspettando.

C’è una tutina azzurra e l’invenzione di un’app.

Un ricordo di bambini e Yoda che è sparito e non si trova più. L’arrivo di un padre, il linguaggio degli uccelli, una bussola rimasta in tasca.

La paura di cambiare e la vita che bussa alla porta e improvvisante si rivela.

I personaggi ruotano intorno a un centro, si affaticano distrattamente cercando di sintonizzarsi sulla frequenza del loro motivo di stare la mondo. Cercando di trovare una grammatica emotiva, una lingua comune che possa svelare loro un modo di stare al mondo.



BIOGRAFIA

Teatrodilina è un gruppo di persone con esperienze artistiche diverse che si sono unite con il proposito di condividere una pratica e un’ idea di teatro. I loro spettacoli parlano, attraverso la lente dell’ironia e del paradosso, di attesa e di perdita, di inconsapevolezza e di mancanza, dello stare al mondo e provare a farcela, di come trovare riparo nelle relazioni con le altre persone. Di volta in volta scrivono i loro testi e scelgono i personaggi a cui dare la voce. Scrittura e recitazione stanno alla base del loro lavoro

Gli ultimi spettacoli che hanno messo in scena sono: Zigulì (2013) (Premio Selezione Inbox 2013); Banane – un quasi road movie per quattro attori, un cane e alcune casse sparpagliate (2014); Le vacanze dei signori Lagonìa (2015) (Premio selezione Inbox 2015); Gli uccelli migratori (2016); Il bambino dalle orecchie grandi (2017); Quasi Natale (2018).



INFO

Intero 15 euro

Ridotto 10 euro (under25, Residenti in zona 5*, Convenzionati*) ridotto 7 euro (over 60)

*mostrando in cassa documento che attesti la residenza o domicilio/la convenzione



Si consiglia la prenotazione chiamando il numero 02.54102612 oppure inviando una mail a info@pimoff.it

Gallery