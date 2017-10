Pimoff // Anteprima nazionale di "w" performance di danza e musica live di Marion Alzieu (f)

W - anteprima nazionale

24 ottobre 2017 ore 20.30 / PimOff, Via Selvanesco 75



Coreografie e Interpretazione Marion Alzieu

Live music Michael Avron

Produzione Compagnie Ma'

Con il supporto di L’Echangeur – CDC Hauts-de-France, Derida Dance Center (Sofia), Grand Studio (Brussels) PimOff (Milano)



W di Marion Alzieu e Michael Avron è una performance unica in cui dialogano danza e musica dal vivo.

L’ultimo lavoro della Compagnie Ma’, di cui entrambi fanno parte, in anteprima nazionale al PimOff, sarà un concerto per chitarra elettrica e due corpi in cui il confine tra partitura coreografica e musicale diventerà labile.

W è nato in seguito alle riflessioni sulle nostre attuali relazioni personali, gestite o generate da tecnologie wireless: «Come percepire l'altro? Come rimanere attenti alle variazioni dei legami che ci circondano e che costituiscono il nostro mondo?».

Il titolo inoltre rimanda alle “cinque w” (who, what, when, where, why) ponendo dunque fin da subito un interrogativo sul contemporaneo e sulla natura delle relazioni che creiamo.



Marion e Michael collaborano insieme dal 2012 ed entrambi hanno, in modi diversi, radici africane. Marion sarà nuovamente in stagione ad aprile insieme alla danzatrice italiana Chiara Taviani nel debutto nazionale della performance Total Eclipse, che usa il fenomeno dell’eclissi come metodo di scrittura fisica e narrazione, ed è uno dei progetti selezionati all’interno di Citofonare PimOff, la call per richiedere una periodo di residenza artistica al PimOff.

