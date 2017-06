♥ PIMP MY PRIDE: a rainbow weekend ♥

da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2017



Ebbene sì, l'eventone che apre la Pride Week a Milano torna ancora più in grande!



Questo Pimp My Pride sarà infatti il culmine di un intero weekend Bossy durante il quale ci saranno incontri, conferenze, aperitivi e dj set a tema parità.

Non vogliamo solo ripetere il successo dello scorso anno (https://www.youtube.com/watch?v=AI9qNpZri6w), vogliamo raddoppiare. Più colori, più cultura, più divertimento: tutto quello che abbiamo per supportare i diritti LGBT!



La location che ci ospiterà sarà il Leccomilano, che ormai abbiamo imparato a chiamare "casa".



Come funziona Pimp My Pride?

Porti con te una t-shirt bianca (presa apposta, recuperata dall'armadio, non importa!) e da noi trovi non solo tutti i materiali per customizzarla - dai pennarelli per tessuti, alle tempere, ai glitter… un sacco di glitter - ma anche un gruppo di grafici, illustratori e fumettisti che metteranno a disposizione la loro arte per personalizzare le magliette di chi lo desideri.



Insomma, tu porti la maglia, noi ci mettiamo la festa.

E ricordati che per supportare i diritti LGBT non c'è bisogno di fare parte della comunità LGBT, noi aspettiamo tutti!



E prima di domenica, cosa accadrà?

Questo è il programma:



▷ venerdì 16 giugno



18:00 - 21:00

"Parità in Cocktail" con Cimdrp: presentazione eventi della Pride Week e weekend Pimp my Pride

Evento ufficiale:

https://www.facebook.com/events/106640036562379/



▷sabato 17 giugno



15:00 - 16:30

Incontro a cura di Intimaluna e Fun Factory Shop: "Se(lf)x Liberation: la rocambolesca storia della libertà sessuale e i sex toys"

Evento ufficiale:

https://www.facebook.com/events/462392854120569/

17:00 - 18:30

Presentazione del libro "Diventare uomini: relazioni maschili senza oppressioni" di Lorenzo Gasparrini

Evento ufficiale:

https://www.facebook.com/events/835757599932232/

18:30 - 21:00

aperitivo

21:00 - 22:00

"Parità in Concert": equality songs spiegate e suonate

Evento ufficiale:

https://www.facebook.com/events/1728954567403175/

22:00 - 00:00

DJ Set w/ Mc Nill

00:00 - 02:00 DJ Set w/ Annalaura Palmer



▷domenica 18 giugno



10:00 - 12:00

Cos'è una famiglia: luci ed ombre di un percorso d'amore

con Agedo Milano onlus, associazione genitori parenti e amici di persone lgbt

Evento ufficiale a breve

14:00 - 21:00

Seconda edizione di PIMP MY PRIDE



***



Ingresso libero e gratuito.

Se desideri customizzare la tua t-shirt ti sarà chiesto un piccolo contributo di 5€.