"Pina Bausch a Roma": dal 21 al 28 giugno all'Oberdan

Dal 21 al 28 giugno all'Oberdan l'anteprima nazionale di Pina Bausch a Roma, il film di Graziano Graziani e Ilaria Scarpa che esplora lo straordinario rapporto della coreografa con la città eterna.

Pina Bausch, scomparsa nel 2009, è considerata la massima esponente del Tanztheater (teatrodanza) tedesco e con la sua arte ha conquistato registi come Fellini, Almodovar e Wenders.

La Roma di Pina Bausch è raccontata tra pranzi in trattoria, incursioni in sale da ballo popolari, passeggiate al mercato della frutta, nelle periferie multietniche, nei campi Rom, nelle serate in locali transgender e circoli di cultura omossessuale. A evocare questi ricordi testimoni come: Matteo Garrone, Vladimir Luxuria e Andrés Neumann.