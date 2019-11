Pinelli assassinato Valpreda innocente la strage è di Stato

E AD UN TRATTO PINELLI CASCO'

DIAMO UN FUTURO ALLA MEMORIA

Nel cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana, dell'assassinio di Pinelli, dell'incarcerazione degli innocenti Valpreda, Gargamelli, Borghese, Mander, Bagnoli e costretto all'esilio Di Cola, incontriamoci per dare ancora un futuro alla memoria, per ricominciare a tessere quei legami e quelle relazioni che rendono possibile la lotta per una vita migliore. Perchè, non dimentichiamolo, la strage è servita a bloccare chi voleva una profonda trasformazione sociale e politica. E' per questo che è necessario rifiutare ogni condivisione della memoria tra vittime e carnefici. Tra chi lottò per la vita e chi insanguinò, e continua ad insanguinare, questo paese.

CIRCOLO ANARCHICO PONTE DELLA GHISOLFA