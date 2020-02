I Pinguini Tattici Nuclerai incontrano il pubblico in Feltrinelli

Dopo lo straordinario terzo posto alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, i Pinguini Tattici Nucleari incontrano il pubblico mercoledì 12 febbraio alla Feltrinelli di Piazza Piemonte.

Gli appuntamenti in 5 città

Quello di Milano è solo il primo dei cinque appuntamenti che vedranno la band in giro per l'Italia: si continua infatti con Torino il 13 febbraio, con Bologna il 14, con Firenze e Roma rispettivamente il 18 e il 20 febbraio. In tutte queste occasioni i Pinguini Tattici Nucleari incontreranno e abbracceranno i fan che li hanno sostenuti per tutta la loro carriera e durante l’avventura sanremese. Tutti gli appuntamenti rientrano nel "Fuori dall'hype Ringo Starr Instore Tour", in cui il gruppo presenterà il nuovo album, e sono gratuiti.