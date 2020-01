Pink Floyd, uno speciale concerto tributo con l'orchestra de LaVerdi

Domenica 26 gennaio tutti gli appassionati di rock anni 60 potranno assistere ad un imperdibile concerto tributo ai Pink Floyd presso l'Auditorium di Milano.

Il concerto

Il tributo sinfonico verrà eseguito dall'Orchestra Giuseppe Verdi. Affiancata da una band e diretta da Giovanni Marziliano, l'orchestra presenterà un concerto dedicato ad alcuni dei più grandi successi della band formata da David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason.

La scaleta del concerto di domenica prevede l’intero album "The Dark Side of The Moon", ma anche altri pezzi storici dei Pink Floyd, come "Shine on You Crazy Diamond". Una serie di brani tutti da scoprire.