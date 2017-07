"PittaRosso Pink Parade": la corsa per le donne torna il 22 ottobre

Pittarosso Pink Parade, la corsa benefica per le donne, torna domenica 22 ottobre.

La manifestazione sostiene il progetto Pink Is Good, della Fondazione Umberto Veronesi, per la prevenzione e la ricerca scientifica del cancro al seno.

Due i percorsi disponibili: una camminata di 5 km, adatta anche ai bambini (gratis sotto i 13 anni), e una corsa cronometrata di 10 km, per tutti i runner maggiorenni.

Iscrizioni on line sul sito della manifestazione o sulla piattaforma MySDAM, nei negozi PittaRosso, o in piazza del Cannone sabato 21 ottobre (12-18) o il 22 stesso (7:30-10). Con la registrazione verranno consegnati la pettorina e la maglietta ufficiale. La partenza sarà alle 10:30 da piazza Castello. Al termine della camminata verrà consegnato uno zaino gara con tutti gli omaggi dei partner. L'iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.