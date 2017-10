"U Parrinu": la mia storia con Padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia

Al Refettorio Ambrosiano un intenso monologo che racconta "U Parrinu" (parroco in dialetto siciliano) del quartiere di Brancaccio di Palermo, ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993. Un uomo di chiesa che amava il mare e il teatro che ha cercato fino all'ultimo istante di insegnare ai più giovani l'onore del perdono in contrapposizione all'onore mafioso. Una storia che si snoda tra fatti di cronaca e i ricordi di Christian, legato a Padre Puglisi da momenti personali e affettivi, che evidenziano ancor di più la personalità buona, leale ma allo stesso tempo combattiva del parroco palermitano.



Ingresso libero sino a esaurimento posti



X ISCRIVERSI: iscrizioni@perilrefettorio.it

Evento organizzato dall'Associazione per il Refettorio Ambrosiano ONLUS