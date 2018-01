Pinocchio 2.0

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Viaggio nel paese dei balocchi nell’era digitale di e con Felice Ferrara e Helga Micari e con Riccardo Dell’Orfano Produzione: Teatrino Teatrò – Campo Teatrale Cosa succederebbe se si potesse entrare in una delle pagine più celebri di Collodi e le parole sbalzassero, prendendo la forma di questo mirabolante Paese dei Balocchi? Chissà il divertimento e l’eccitazione nell’esplorare tutti gli angoli di questa immensa giostra! E se con noi irrompesse anche tutto il nostro mondo digitale, si moltiplicherebbero i giochi e le meraviglie! Allora di sicuro potremmo dimenticare tutti gli affanni, tutti i compiti, tutti i doveri, sostituendo ogni pensiero con un’unica grande risata! Se non fosse che a volte, quello che può sembrare il nostro sogno, è in realtà il sogno architettato da qualcun altro. Così, sbirciando dietro le quinte di questo grande parco, potremmo scoprire un segreto inaspettato. Forse nel paese dei Balocchi non si soddisfano desideri, ma si creano! Forse tutte quelle luci, quei suoni e quei colori nascondono una grande macchina per sfornare desideri che ci tengano ingabbiati. Ed ecco le cose più belle che aveva il nostro cuore, gli affetti, i sentimenti e l'amicizia possono essere intrappolati da questo immenso meccanismo. Ma Pinocchio, anche nell’era digitale, non si farà ingannare! Genere: teatro di figura e teatro d’attore Fascia d’età: dai 5 anni in su Durata: 50 minuti circa