"Pinocchio": dal 19 gennaio al 12 febbraio allo Strehler

Dal 19 gennaio al 12 febbraio allo Strehler è in programmazione Pinocchio e le bugie degli adulti, prima regia di Antonio Latella in una produzione del Piccolo Teatro di Milano.

L'opera di Collodi da fiaba per bambini viene trasfigurata in un dramma in cui il burattino di legno è un dotato apprendista nell'arte di mentire degli adulti.