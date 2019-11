Pippo Pollina 30 anni camminando - Tour europeo

A Milano, seconda tappa italiana del Tour Europeo di PIPPO POLLINA "30 anni Camminando" - con Adriana e Roberta Prestigiacomo, Claudia Sala (voci) Roberto Petroli (fiati e tastiere) e Fabrizio Giambanco (percussioni).



Il cantautore italiano, assolutamente unico per il suo percorso umano ed artistico, ritorna nel proprio paese con 5 date e questa di Milano rientra nel programma della MILANO MUSIC WEEK che è alla sua terza edizione.



In repertorio alcune fra le canzoni più significative di oltre 30 anni di carriera, con 23 album e più di 3000 concerti.



@100chimere

@pollinaofficial

#milanomusicweek#mmw19#musiccitymilano

#pippopollina#pippopollinaleuropeo



Ingresso: interi € 20,00 - ridotti € 15,00 (studenti e under 25)

PREVENDITE on line : https://www.mailticket.it/manifestazione/LX27/PIPPO_POLLINA_%7c_MILANO



INFORMAZIONI: info@30annicamminando.com / 333.4401518



Il concerto è organizzato dall’Associazione Culturale Cento Chimere, con la direzione artistica di STORIEDINOTE.FR