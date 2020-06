Pirelli Hangar Bicocca, nuovi orari di apertura e due mostre gratis

Dal 19 giugno Pirelli HangarBicocca offre al pubblico più giorni di apertura: il museo sarà aperto infatti anche il venerdì, offrendo al suo pubblico maggiori possibilità di visita. Venerdì, Sabato e Domenica sono i giorni in cui sarà possibile visitare, dalle 10:30 alle 20:30 e sempre a ingresso gratuito, le mostre “....the Illuminating Gas” di Cerith Wyn Evans (Llanelli, Galles, Regno Unito, 1958), “the eye, the eye and the ear” di Trisha Baga (Venice, Florida, 1985) e l’installazione permanente de I Sette Palazzi Celesti 2004-2015 di Anselm Kiefer (Donaueschingen, Germania, 1945).

Le visite guidate attraverso smartphone

Da venerdì 26 giugno, inoltre, i visitatori potranno fruire, all’interno degli spazi di Pirelli HangarBicocca, di una nuova modalità di visita che garantisce la massima sicurezza e al tempo stesso preserva una trasmissione di contenuti basata sul dialogo e sull’interazione. Grazie ai propri smartphone o tablet e i propri auricolari, i partecipanti potranno seguire i mediatori culturali in un percorso attraverso le opere d’arte e approfondire i temi delle mostre e dell’installazione permanente. E' possibile consultare il calendario delle visite previste al link dedicato.

Le proposte per i bambini

Nonostante i laboratori all’interno della Kids Room siano sospesi, sono numerose le proposte online per bambini: laboratori settimanali in live streaming realizzati dagli arts tutor e condotti digitalmente, grazie al supporto della Street View di Google Arts & Culture, per un’esperienza immersiva anche da casa.

Le norme anti-Covid

Gli ingressi in Pirelli HangarBicocca restano contingentati nella quantità e nella frequenza e separati per ingresso e uscita per evitare assembramenti, ma non è necessaria la prenotazione. Sono online e collocate in loco le linee guida per i visitatori.

Le mostre in corso

Di seguito il calendario delle mostre in corso, aperte dal venerdì alla domenica dalle ore 10.30 alle ore 20.30. La chiusura estiva è prevista dal 27 luglio al 10 settembre.