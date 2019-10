Festa dei nonni, il Pirellone apre gratuitamente con spettacoli e laboratori

Il grattacielo Pirelli apre gratuitamente domenica 6 ottobre, proponendo attività e laboratori per adulti e bambini, in occasione della Festa dei nonni. L'iniziativa, a costo zero, giunge al quarto anno consecutivo.

"Anche quest’anno - ha detto il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi - abbiamo promosso la Festa dei Nonni guidati da sentimenti di gratitudine nei confronti di persone insostituibili e fondamentali nella nostra società. Non a caso abbiamo scelto di aprire il Pirellone in una data vicina alla festa degli Angeli custodi. I nonni sono infatti i moderni angeli custodi”.

In programma, per tutta la giornata, momenti di animazione e intrattenimento dedicati alle famiglie. Tra gli appuntamenti previsti, il 'truccabimbi', un laboratorio floreale e il laboratorio del 'Cappellaio Matto' al Belvedere. Palazzo Pirelli rimarrà aperto con ingresso libero dalle 11 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30).

“Domenica - ha aggiunto il vice presidente Carlo Borghetti - il grattacielo diventerà teatro e palcoscenico di spettacoli, musica e divertimento. Sono invitati tutti, sia grandi che piccini, sia nipoti sia nonni, senza dimenticare mamme e papà. Sono certo che sarà una grande momento di festa che unirà le famiglie e sottolineerà l’importanza della figura dei nonni”.