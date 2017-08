Ferragosto in piscina: tutti gli impianti aperti a Milano

Per Ferragosto anche quest'anno sono diversi gli impianti sportivi e i centri balneari che rimarranno aperti, dalle 10 alle 19, consentendo ai cittadini di trovare un fresco rifugio dal caldo estivo.

Tra le piscine coperte accessibili: la Mincio (viale Mincio, 13), la Solari (Via Montevideo, 20) e la Suzzani (Via L. Beccali, 7). Tra le vasche all'aperto: la S. Abbondio (Via S.Abbondio, 12), la Cardellino (Via del Cardellino, 3) e la Saini (Via Corelli, 136).

Dei centri balneari poi, rimarranno aperti: l'Argelati (Via Segantini, 6), il Lido (Piazzale Lotto, 15), la Romano (Via Ampère, 20) e la Scarioni (Via Valfurva, 8). Mentre dei centri sportivi, aperti per un'ora in più, fino alle 20: il Lido (Piazzale Lotto, 15) e il Saini (Via Corelli, 136).

I Bagni Misteriosi (Via Carlo Botta, 18) infine, rimarranno aperti dalle 10 alle 20 proponendo anche musica dal vivo e una "anguriata".