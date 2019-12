Milano, ecco la pista di pattinaggio in Gae Aulenti per Natale. Orari e prezzi.

Il Natale a Milano porta con sè anche numerose piste di pattinaggio, tra cui quella di Gae Aulenti, che negli anni è diventata una tappa obbligata per tutti gli adulti e i bambini che desiderano divertirsi sul ghiaccio. Un'emozione unica per pattinare avvolti dallo skyline milanese.

Orari e prezzi

La pista di pattinaggio sarà aperta fino al 9 febbraio 2020 con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10 alle 24, venerdì e sabato dalle 10 all'una con orario continuato. Il 24 dicembre l'orario sarà: 10-19, mentre il 25 dicembre la pista sarà aperta dalle 10 alle 23.

Gli eventi per Natale

Per la stagione invernale in corso, la pista ospiterà numerosi eventi tra cui "Holiday Season@BAM", laboratori per bambini di decorazione dei biscotti natalizi e creazione di ghirlande, "Babbo Natale e Befana su ghiaccio", che regalerà tante emozioni ai più piccoli, ma anche musica con Dj-set e spettacoli di cheerleader. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.