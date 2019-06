Più di 20mila persone in due settimane al Rocktoberfest di Vizzolo Predabissi

Il conteggio dei partecipanti nelle prime due settimane di Rocktoberfest è pazzesco: più di 20mila persone sono passate nell’Area Feste in via Verdi a Vizzolo Predabissi (Milano). I motivi sono i più disparati: per assaggiare una delle tante birre da intenditore, ascoltare un concerto live ad alto volume, partecipare alle attività ludiche organizzate, gustare del buon cibo, magari un piatto speciale preparato nella serata country o irlandese.

«Comunque, il numero dei partecipanti è destinato, per forza di cose, a salire in quest’ultima settimana di eventi (fino al 30 giugno) - spiega Alessandro Fico di Club Magellano (organizzatore) -. Noi siamo pronti ad accogliere tutti e coinvolgerli in grandi festeggiamenti».

A farla da padrone nel terzo atto del Rocktoberfest 2019 saranno le fasi finali del contest di band emergenti. Da 36 formazioni musicali che si sono presentate in questa ottava edizione, sono 12 quelle qualificatesi alle semifinali, che si disputeranno a suon di performance live, rigorosamente rock, da martedì a venerdì (3 ogni sera), a partire dalle ore 20.00. Le migliori 4 band, giudicate dal pubblico tramite smartphone o postazione pc in loco, si scontreranno nella finalissima di domenica. In palio: un viaggio all’Oktoberfest per tutti i componenti del gruppo; uno special radiofonico con interviste e curiosità; 328 passaggi garantiti del singolo scelto dai vincitori su My Chance, circuito di 80 radio internazionali; la disponibilità di una sala prove attrezzata alla registrazione per 20 ore.

La seconda parte della serata continuerà con attività e concerti di tribute band: (24 giugno) “Mucianga” e “Meccaniska” due gruppi di cover, con firme musicali molto peculiari; (25 giugno) “Serata Country”, un appuntamento imperdibile per cowboy e cowgirl nostrani, che potranno ballare al ritmo del dj-set di Marco Dollaro e gustare piatti a stelle e strisce, come chili, burger con carne di bufalo, anelli di cipolla; (26 giugno) “Festa Irlandese” con pietanze speciali, quali ad esempio stufato marinato alla guinness, controfiletto irlandese ad alta frollatura, fish and chips, hamburger di angus da 200 grammi, accompagnate dalle sonorità dei “Patricks”, gruppo musicale irish folk acustico. E poi ancora una carrellata di tribute band, dalle 22.15 a notte inoltrata: (27 giugno) “Guns’n Roses”; (28 giugno) “Queen”; (29 giugno) “Ligabue”; (30 giugno) “Pink”.

Da non perdere il workshop di sabato 29 giugno, che si svolgerà dalle 11.00 alle 18.30, attraverso il quale i partecipanti, sotto gli insegnamenti di maestri birrai, produrranno nel giro di circa 8 ore la propria birra.

Scivoli, tappeti e gonfiabili appagheranno, infine, il bisogno di divertimento dei bambini. Gli adulti, invece, potranno svagarsi con giochi “inebrianti”, come la dama alcolica e la sfida a bere un litro di birra nel minor tempo possibile.

Per ulteriori informazioni: www.rocktoberfestitalia.com