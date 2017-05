"Pixel Picnic": il picnic lungo 1 chilometro di Parco Sempione rimandato al 28 maggio

Pixel Picnic, il picnic lungo un chilometro previsto per il 7 maggio, a causa di condizioni di meteo avverse, è stato rimandato all'ultimo momento a domenica 28 maggio, sempre nella cornice di Parco Sempione, tra il Teatro Burri e l'Arco della Pace.

A partire dalle 12, i partecipanti si trasformeranno nei tanti pixel che, visti dall'alto, andranno a comporre l'immagine di una variopinta tovaglia.

Come ricordano gli organizzatori della rete NON Riservato, per prendere parte all'evento sarà sufficiente portare cibo, cuscini, asciugamani e "la voglia di condividere". In programma per la giornata anche giochi, laboratori, spettacoli e sport. Per i dettagli delle singole iniziative e aggiornamenti dell'ultimo minuto: www.facebook.com/events. Prenotazione consigliata.