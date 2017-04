Il 7 maggio torna "Pixel Picnic": il picnic lungo 1 chilometro al Parco Sempione

Domenica 7 maggio al Parco Sempione torna Pixel Picnic, il picnic lungo un chilometro che l'anno scorso ha visto partecipare migliaia di persone.

A partire dalle 12, i partecipanti si trasformeranno nei tanti pixel che, visti dall'alto, andranno a comporre l'immagine di una variopinta tovaglia.

Come ricordano gli organizzatori della rete NON Riservato, per prendere parte all'evento sarà sufficiente portare cibo, cuscini, asciugamani e "la voglia di condividere". In programma per la giornata anche giochi, laboratori, spettacoli e sport.