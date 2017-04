Arriva a Milano la pizza fritta cotta nel 'focone': degustazione gratuita per tutti giovedì 6 aprile

Un metodo di cottura tradizionale e “storico”. La solita precisione nel preparare l’impasto. E una postazione tutta nuova per accogliere al meglio la nuova arrivata.

Vincenzo Capuano, il “CapVin” maestro pizzaiolo napoletano da tre generazioni, ha deciso di portare a Milano un angolo della città partenopea, con il suo “Pescetiello” - la classica pizza fritta -, che da giovedì potrà essere gustata da Rossopomodoro Lab in viale Sabotino 19.

Per festeggiare al meglio l’evento, Vincenzo e la sua pizzeria hanno deciso di offrire degustazioni gratuite di pizza fritta a tutti i presenti. Ai clienti che saranno seduti al tavolo verrà fatta assaggiare la classica pizza fritta con ciccioli, ricotta, provola e pomodoro. A tutti gli altri, invece, verrà offerta una pizza fritta con pomodoro e mozzarella, che sarà servita in stile "bancarella".

Proprio per preparare lo “sbarco” a Milano del “Pescetiello”, CapVin ha aperto una nuova postazione all’interno della pizzeria di viale Sabotino e ha creato una mega stanza di lievitazione - a temperatura controllata - che dà proprio sulla strada, per permettere a tutti di vedere ogni processo di creazione della pizza.

Ph: La nuova sala "Pizza fritta" in viale Sabotino

Immancabile, naturalmente, il “focone”, il pentolone tipico della tradizione napoletana che permette di cuocere la pizza fritta in novanta secondi mantendola asciutta e gustosa.

Quello tra Vincenzo e la pizza fritta, d’altronde, è un amore scritto nel cognome. Due anni fa, infatti, era stato proprio suo padre Luigi uno dei primi a portare a Milano, nel suo locale di via Orseolo, la pizza fritta con un evento che aveva riscosso tantissimo successo.

L’appuntamento per la degustazione gratuita è per giovedì 6 aprile dalle ore 20 da Rossopomodoro Lab in viale Sabotino 19, dove per l'occasione sarà presente anche l'executive chef Antonio Sorrentino.

Ph: Il maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano con la sua pizza fritta