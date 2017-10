Pizza gratis a Milano giovedì 5 ottobre

Pizza gratis a Milano nella serata di giovedì 5 ottobre. Per l'apertura del suo nuovo locale in via Vigevano (zona Navigli), Berberè offre a tutti i suoi clienti la sua pizza, premiata fra le migliori dalla guida del Gambero Rosso 2018.

L'appuntamento è per le 19 in via Vigevano 8. Oltre alla degustazione gratuita di pizza ci sarà anche un dj set".

Berberè è una "catena" di pizzerie nata a Bologna dai fratelli Matteo e Salvatore Aloe, oggi conta sette in ristoranti in Italia, di cui uno aperto nel corso del 2016 nel quartiere Isola di Milano.