Milano, apre una nuova pizzeria napoletana: festa grande con "pizza a portafoglio" gratis

Un angolo di Napoli, gustosissimo, a Milano. Sabato 5 ottobre apre in via Orseolo - in zona Porta Genova - Capuano's, la seconda pizzeria meneghina di Luigi Capuano, maestro pizzaiolo partenopeo che in città gestisce già il locale, di successo, in via Londonio.

Per il suo secondo ristorante milanese, Capuano ha scelto gli spazi in cui fino a poco tempo fa si trovava "Anema e cozze", di cui lui stesso era pizzaiolo. L'inaugurazione è fissata per le 19 con una grande festa per i clienti. Chiunque vorrà, infatti, potrà gustare gratuitamente la tipica pizza a portafoglio napoletana.

Soltanto lo scorso anno la pizzeria "Capuano's" di via Londonio era entrata tra i migliori cento locali di tutta Italia guadagnandosi un posto nella speciale classifica "50 Top pizza".

"Una bella pizza napoletana doc, molto leggera, ben lievitata e cotta alla perfezione, questa è la cifra che caratterizza il locale. Una trentina le proposte in carta. Si può scegliere tra le pizze fritte, come l’antica con ripieno tradizionale di ricotta, cicoli napoletani, provola, pomodoro, basilico e grana e i calzoni e le pizze al forno. Si trovano le classiche, le creative, quelle con farina integrale e le pizze 'a ruota di carro' da condividere con una persona", si leggeva nella guida.

E ancora: "Sono tutte invitanti e servite con un goloso bocconcino di mozzarella al centro. Il locale, con il bancone di lavoro e il forno a vista, è ampio e pulito, completamente piastrellato sui toni del bianco e del verde. Il servizio è sempre attento e cortese".