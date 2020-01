Pizzica&tarantelle con i briganti&salvatore

Pizzica&tarantelle

Le danze italiane più famose al mondo protagoniste giovedì 23 gennaio allo Spazio Ligera.

A suonarle per noi saranno i Briganti, gruppo ventennale ormai di casa in via Padova, accompagnati da un ospite d’eccezione, Salvatore Crudo, uno dei pionieri del revival salentino: con i Tamburellisti di Torrepaduli porta la musica della Taranta per il mondo dal 1989.

Non possiamo tuffarci nelle sfrenate danze salentine senza aver assaporato lo sfizioso apericena terrone proposto dal Ligera, accompagnato ovviamente da un buon rosso salentino, e soprattutto, senza aver imparato i passi di danza con il mini-stage proposto poco prima del concerto.



L'evento fa parte di una mini tournée che vede la formazione Briganti + Salvatore impegnata dal 23 al 26 gennaio in una serie di concerti, performance e laboratori tra Milano e Bergamo.





23 gennaio

@ Spazio Ligera

Via Padova 133 - Milano

H20 apericena

H21 ministage di pizzica

H22 Concerto: Briganti & Salvatore dei Tamburellisti di Torrepaduli

Costi:

Apericena con vino: 10 euro

Stage: 5 euro

Concerto: 5 euro



Info: 3283598609

Briganti: Il gruppo nato nel '99, uno dei primi a portare a Milano le danze del Sud, e uno dei più apprezzati nell'ambiente folk di Milano (e non solo) Vantano un'intensa attività concertistica in locali sagre e festival in Italia e all’estero: dal folk festival di Mostar, alla nuit folk di Valencia,

Dal festival di Paleariza al sud festival di Chisnau, dal folk festival di Suisio al Milano film festival.

www.simmbriganti.it



Salvatore Crudo è dal 1989 con i Tamburellisti di Torrepaduli, che con i loro concerti inediti e pionieristici, sono i protagonisti della rinascita della pizzica.

Il gruppo porta la sua arte in tutto il mondo: in Grecia, Albania, Germania, Montenegro, Austria, Svizzera, Ungheria, Canada, Polonia, Australia e nella Cina di Taiwan. Sulle loro musiche ballano compagnie di ballerini greci e persino i Pellerossa del Dakota. Numerose televisioni e radio, italiane e straniere come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Bbc, Ert, Chin TV, Rete 4, TeleNorba, emittenti televisive e radiofoniche di Svezia, Montenegro, Albania, Ungheria, Grecia, Repubblica Ceca e tante altre locali diffondono le loro esibizioni.

http://www.tamburellistiditorrepaduli.it/blog/