Concerto a ingresso gratuito dei Planet Funk a Milano 7 marzo 2017

Martedì 7 marzo 2017 è in programma il dj set gratuito dei Planet Funk a Milano, allo Superstudiopiù. Per partecipare (fino a esaurimento posti) è possibile scaricare l'invito online.

Il gruppo dei Planet Funk è nato dalla fusione tra la vecchia formazione dei Souled Out (Alessandro Sommella, Domenico "GG" Canu e Sergio Della Monica), nota nei primi anni novanta per il successo internazionale dell'album omonimo, registrato presso gli studi londinesi della Sony, e del singolo Shine on, prima pubblicazione internazionale della storia della casa discografica Sony in Italia, ed i Kamasutra, ovvero Marco Baroni ed Alex Neri.

Planet Funk era il titolo di un brano realizzato dallo stesso Neri. I Souled Out avevano prodotto diversi brani all'estero, con ottimi riscontri commerciali. Uno di questi si intitolava Stuck on love ed era cantato da Dee Lewis. Il brano fu uno dei maggiori successi radiofonici e in pista da ballo, negli anni 80. I Planet Funk in concerto a Napoli nel 2012 Nel 2002, con l'album Non Zero Sumness, che contiene i singoli Who Said, Chase The Sun (Top 5 in Uk), Inside All The People, The Switch, Paraffin, il gruppo ha raggiunto il successo, coronato dagli Italian Music Awards e dall'assegnazione del disco d'oro per le vendite dell'album, prodotto anche nella versione Non zero sumness plus one, che contiene un pezzo (One Step Closer) realizzato in collaborazione con i Simple Minds, ed è la versione vocale della prima traccia dell'album, Where Is the Max. Il team dei Planet Funk è stato convocato anche da altre band internazionali per remixare alcuni brani del loro repertorio.

L'album The illogical consequence è stato preceduto, nel 2005, dal singolo Stop me, colonna sonora dello spot televisivo della Coca Cola. Nell'autunno 2006 esce il loro terzo album, Static, dove l'omonimo singolo diventa uno dei soundtrack del videogioco Fifa 08. Il brano di maggior successo della band è probabilmente il singolo Who Said dove a cantare è Dan Black, leader dei The Servant. All'inizio del 2009 esce il nuovo singolo del gruppo, intitolato Lemonade, che vede un ritorno al sound misto di elettronica e rock che ha dato successo e fama al gruppo. Il 5 giugno 2009 è uscito il singolo "Grazie" del cantautore Pier Cortese, prodotto da loro e Alessandro Canini.

Dopo anni di astinenza dagli studi di registrazione, nel 2011 incidono il nuovo singolo Another Sunrise che vede il debutto del nuovo cantante Alex Uhlmann e che è anche colonna sonora del nuovo spot della Hyundai i20 Sound Edition. Another Sunrise è il primo singolo estratto dal nuovo album The Great Shake uscito il 20 settembre 2011, con la partecipazione di Jovanotti e Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. I Planet Funk mentre eseguono "Another Sunrise" Nel 2011 il gruppo partecipa agli Hyundai Music Awards con il singolo Another Sunrise.

Nello stesso anno prendono parte agli MTV Days 2011 di Torino. Sempre nel 2011 registrano una cover della canzone di Nancy Sinatra These Boots Are Made for Walkin' per il film La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo. Lo stesso regista ha diretto e sceneggiato anche il videoclip ufficiale della canzone dove compaiono alcuni attori del film come Luca Zingaretti, Valeria Golino, Cristiana Capotondi e Libero De Rienzo, oltre gli stessi Planet Funk. Il brano è diventato nel 2012 la colonna sonora dello spot degli Europei di calcio 2012.