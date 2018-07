“Plastic is not fantastic”: a Milano un aperitivo organizzato da Greenpeace senza plastica, contro l’inquinamento ambientale

Venerdì 6 luglio, presso il Ristorante Bioriso negli spazi ecosostenibili di Eco Hotel La Residenza, dalle ore 19 si terrà Plastic is not fantastic, un grande aperitivo senza plastica con la presenza dei volontari di Greenpeace Milano.

Durante l’evento si potrà bere un drink mangiando stuzzichini vegetariani, ascoltare la musica dal vivo di “MiVanto”, visitare la mostra artistica “Odore di mare, sapore di plastica” e assistere agli sketch di improvvisazione teatrale della compagnia “Imprevisti su Misura” che reciteranno seguendo i suggerimenti e gli spunti del pubblico.

L’incontro del 6 luglio si inserisce all’interno della Plastic Free Week, una serie di eventi pubblici organizzati da Greenpeace in sedici città italiane, dal 3 all’8 luglio, per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più gravi emergenze ambientali dei nostri tempi: l’inquinamento da plastica. Nel corso dell’intera settimana saranno infatti previste numerose iniziative in tutta Italia, tra cui la pulizia di spazi verdi pubblici e di alcune spiagge oltre ad aperitivi e pic-nic accomunati dall’assenza di plastica monouso.