Play - Stefano Rossetti - Solo exhibition

Inizia il terzo anno di mostre per la key gallery che tramite l'associazione carmilla promuove l'arte contemporanea in tutte le sue forme. In particolare PLAY, una mostra dinamica che comprende un'opera muraria, canvas e video per descrivere ed esplorare con diversi supporti i "mondi nascosti di Stefano Rossetti". Stefano Rossetti, nato a Napoli nel 1978 è il fondatore e il creative director di Pepe Nymi studio di comunicazione specializzato in editoria e prodotti culturali. Vive e lavora tra New York e Milano.