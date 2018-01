Playboi Carti in concerto: l'11 marzo al Fabrique

Playboi Carti suonerà in concerto al Fabrique l'11 marzo 2018.

Classe '96, Jordan Terrell Carter, noto al pubblico come Playboi Carti, è un rapper americano, oltre che modello, originario di Atlanta, Georgia. Dopo aver pubblicato con Atlanta label Awful Records, l'artista è passato a ASAP Rocky's AWGE and Interscope Records. Lo scorso aprile è uscito il suo mixtape di debutto Playboi Carti, che lo ha portato in tour insieme a Gucci Mane e Dreezy. In precedenza Carti si era fatto notare con il pezzo Broke Boi ​e alcuni featuring di Lana Del Rey e ASAP Mob.