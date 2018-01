"Pocahontas": il 28 gennaio al Teatro Dal Verme

Pocahontas - dagli scritti di John Smith, regia di Manuel Renga, voce recitante di Veronica Franzosi, direttore Daniele Parziani, con l'Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali - andrà in scena al Teatro Dal Verme domenica 28 gennaio, nell'ambito della rassegna I piccoli pomeriggi musicali - Ti racconto una fiaba.

La coraggiosa principessa indiana Pocahontas si oppone al proprio popolo e alla volontà del padre, ai quali è fortemente legata, per prendere le difese di John Smith. Per questo la fanciulla divenuta una delle più amate eroine Disney è "simbolo non solo del rispetto e dell’accettazione verso l’altro, ma anche della forza e della determinazione femminile", come scrivono gli organizzatori. La voce dell'Attrice Veronica Franzosi si alternerà all'’esecuzione di brani classici e pop (di Menken, Holst, Clinesmith, Anderson e Vivaldi).